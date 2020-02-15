Enerji ve madenciliğe 15,4 milyar liralık kamu yatırımı

AA muhabirinin 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, bu yıl enerji sektöründe 11 milyar 854 milyon 480 bin liralık kamu yatırımı yapılacak.

Madencilik sektörü yatırımları ise 3 milyar 535 milyon 921 bin lirayı bulacak. Enerji sektöründe yapılacak yatırımların 5 milyar liralık kısmı BOTAŞ tarafından gerçekleştirilecek ve bunun için 2 milyar 75 milyon 362 bin lira dış kredi kullanılacak.

BOTAŞ'ın hayata geçireceği yatırımlardan en büyüğü ise 1 milyar 438 milyon 358 bin lirayla Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne yapılacak yatırım olacak. Bunu, 1 milyar 299 milyon 549 bin lirayla Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi ve 1 milyar 105 milyon 595 bin lirayla Çanakkale ve Hatay'daki yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz ünitesi yatırımları takip edecek.

Enerjide ikinci en büyük yatırım 4 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin yapacağı çeşitli iletim hattı yatırımları için 700 milyon liralık dış kredi kullanılacak.

Enerji yatırımlarının yaklaşık 2,8 milyar liralık kısmı ise Elektrik Üretim AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak.

MADENCİLİKTE ASLAN PAYI SONDAJ ÇALIŞMALARININ

Bu yıl madencilik sektöründe yapılması planlanan yatırımlardan en büyük payı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) alacak.

TPAO'nun çeşitli sondaj, petrol ve gaz sahası geliştirme çalışmaları, teçhizat ve kuyu tamamlama yatırımları için 2 milyar 534 milyon 752 bin lira harcanacak. Madencilik sektörü için öngörülen yatırım ödeneğinin kalan kısmı ise Eti Maden İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri başta olmak üzere diğer kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek.