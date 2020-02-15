Erciyes Anadolu’dan istihdam hamlesi

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ERCİYES Anadolu Holding, sektöre yeni personel kazandırmak için tasarım beceri atölyeleri kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 Tasarım Beceri Atölyesi yapım protokolüne imza atan holding, 6 okuldaki atölyeyi tamamladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenen imza törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin katıldı. Holding, 10 bine yakın işçiyi kapsayan toplu sözleşmeyi de imzaladı. İşçilere, ilk yıl için TÜFE artışına ilave yüzde 4 iyileştirme yapıldı. Yan haklarda yapılan düzenlemelerle işçilerin maaşında yaklaşık yüzde 17 artış sağlandı. Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Mesai arkadaşlarımıza bütçe imkânlarımız dahilinde yapabileceğimizin en iyisini yaptık" dedi.