TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün olacak? 2020 TOKİ konutları kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlandı. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan yüz binlerce vatandaş, işlemlerini E Devlet giriş ekranı üzerinden gerçekleştirdi. Yurttaşlar şimdi ise 2020 TOKİ kuraları çekilişi ve başvuru sonuçları için araştırmalarını yapıyor. Öyle ki, vatandaşların Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri 2020 TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları neticesinde yayınlanacak olan isim listesi ile belli olacak.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığı belirtilirken kura çekimi tarihi de resmen açıklandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR, İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Haberimiz aracılığıyla, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile isim listesi ve diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.