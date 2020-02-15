Türk savunma sanayisinden dev hamle! Sona gelindi...

Türk savunma sanayisi firmaları, Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracı projesindeki sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi.

FNSS Savunma Sistemleri AŞ'nin, Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracının tasarım, geliştirme, üretim ve lojistik desteğine ilişkin olarak Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) firması ile 2011'den bu yana yürüttüğü projenin sonuna gelindi.