Türk Telekom ‘efsane’ tarife çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Telekom interneti çok kullananlar için yeni bir tarife hazırladı. 'Efsane Tarifeler'le 20 GB'a kadar internet seçeneği, 1000 dakika ve 1000 SMS'in gibi konuşma ve mesajlaşma seçenekleri bulunuyor. Türk Telekom, "Cep telefonumdan doya doya müzik de dinlerim, dizi de seyrederim, online oyun da oynarım" diyen kullanıcıları için 8 GB'dan 20 GB'a kadar 3 farklı tarife seçeneği sunuyor. Tarifelere göre, 1000 dakika konuşma, 1000 SMS ve 8GB internet 29TL, 1000 dakika konuşma, 1000 SMS ve 12GB internet 35TL, 1000 dakika konuşma, 1000 SMS ve 20 GB internet 45 TL olacak.