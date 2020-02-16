Halkbank’ın aktifi 457 milyara ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Halkbank, ekonomideki dengelenme sürecinde önemli rol aldığı 2019'da, bilanço kalitesini koruyarak büyümesini sürdürdü. Banka, toplam kredilerini yüzde 16.7 artışla 399 milyar TL'ye yükseltti. 2019 yılı kârı 1 milyar 720 milyon TL olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte 308 milyon lira olan net kâr, son çeyrekte yüzde 158 arttı.TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı yüzde 28.6 olarak gerçekleşen Halkbank'ın aktif büyüklüğü ise yüzde 20.8 artışla 457 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansal kaynaklarımızı yurtiçindeki piyasa ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek için etkin şekilde kullandığımız bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında yeni bir başarı hikâyesinin parçası olmak istiyoruz" dedi.Genel Müdür Arslan ayrıca kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkar sayısını 567 bine yükselttiklerini kaydetti.