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büyümeye devam ediyor

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Kalkınma Yatırım büyümeye devam ediyor
Kalkınma Yatırım Bankası'nın, aktifleri 2019'da yüzde 23.3 artışla 19.4 milyar TL'ye ulaşırken, kredi tutarı, yüzde 11'lik artışla 15.1 milyar TL'ye çıktı. Genel Müdür İbrahim Öztop, 2019'da yeniden yapılanan bankanın performansındaki hızla yükselişe dikkati çekerek, "2019'da Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandık. Genel Merkezimizi Ankara'dan İstanbul'a taşıdık. Ekonomiye uzun vadeli yeni kaynaklar kazandırırken yatırım bankacılığında da aktif rol oynadık. Türkiye Kalkınma Fonu'nun kuruluşunu tamamladık. Ülkemizde birçok şirket ve girişime yatırım yapmak üzere önemli bir adım attık" dedi.
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Kalkınma Yatırım büyümeye devam ediyor
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