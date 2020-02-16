Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 16 Şubat Pazar gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son gününe girilirken çeyrek ve gram başta olmak üzere altın fiyatları son dakika değişimleri yakından takip ediliyor. Ons altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte dün gram altın 307 TL, çeyrek altın ise 502 TL seviyesine yükseldi. Yaşanan bu hareketlilik altın fiyatları sorgulama işleminin sıklaştırılmasına sebep oldu. Şubat ayının son iki haftasına girilirken çeyrek ve gram altın fiyatı olmak üzere yaşanacak değişimler merak ediliyor. İşte 16 Şubat Pazar canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı…

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Konuyla ilgili alış ve satış fiyatlarını içeren haberimizin ayrıntılarından 16 Şubat 2020 Pazar gününe ilişkin son dakika altın fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olabilir, A Para sayfası aracılığıyla altın fiyatlarındaki değişimi canlı olarak takip edebilirsiniz.