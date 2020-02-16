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Son dakika haberi: hareketlendi! Bugün 16 Şubat Pazar gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

son dakika hareketliliği, özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pazar gününün ilk saatleri itibarıyla gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı araştırılıyor. Konuyla ilgili son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları ile ilgili detaylı bilgi edinebilir, canlı ve güncel rakamlara yönelik bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte 16 Şubat 2020 Pazar canlı altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 16 Şubat Pazar gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son gününe girilirken çeyrek ve gram başta olmak üzere son dakika değişimleri yakından takip ediliyor. Ons altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte dün 307 TL, ise 502 TL seviyesine yükseldi. Yaşanan bu hareketlilik altın fiyatları sorgulama işleminin sıklaştırılmasına sebep oldu. Şubat ayının son iki haftasına girilirken çeyrek ve gram olmak üzere yaşanacak değişimler merak ediliyor. İşte 16 Şubat Pazar canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı…

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Konuyla ilgili alış ve satış fiyatlarını içeren haberimizin ayrıntılarından 16 Şubat 2020 Pazar gününe ilişkin son dakika altın fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olabilir, A Para sayfası aracılığıyla altın fiyatlarındaki değişimi canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 16 Şubat Pazar gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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