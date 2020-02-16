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Terminaller sessiz olacak

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Terminaller sessiz olacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) havalimanlarındaki anons kirliliğinin önüne geçmek için yeni önlemler alacak. Ülke genelindeki havalimanlarının, daha sessiz hale getirilerek yolcu konforunun artırılması amacıyla 'Sessiz Terminal Projesi' hayata geçirecek. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "İşletme olarak Sessiz Terminal Projesi'ni başlatıyoruz. Yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak, anons kirliliğinin azaltılması için gerekli görülen durumlar dışında anons yapılmayacak. Uçuş bilgi ekranlarıyla görsel iletişim sağlanacak" dedi.
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