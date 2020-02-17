Berberler pazar günü de çalışacak

BUGÜN NELER OLDU

PAZAR günü çalışmak için 5 yıl önce açtığı davaları kazanan Avcılar'daki berber Öztürk Karahan, Danıştay'ın verdiği emsal kararı berberlere ulaştırdı. Emsal kararla mahkemeye başvuran 94 berber pazar günleri de ilçede hizmet vermeye başladı. Karahan, "İsteyen pazar çalışsın, isteyen kapatsın. Berberler Odası hafta sonu tatili ile uğraşacağına sosyal güvencesiz çalışanların haklarını korusun" dedi. Aynı zamanda Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı olan Karahan, kazancının önemli bölümünü uyuşturucu ile madde bağımlılığına karşı eğitim için harcadığını ekledi.