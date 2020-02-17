Erdoğan’dan iş dünyasına çağrı: Zaman yatırım zamanıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul'un ikinci etabının açılış törenindeki konuşmasında iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki, üretim olsun ve istihdam olsun. Hükümet olarak yatırım, üretim, Ar-ge desteği veriyoruz. İstihdam destekleri veriyoruz. Ve faizler ciddi manada tek haneli rakama doğru düşmüş vaziyette. Öyleyse şimdi girişimcinin yatırım zamanıdır" dedi. Yatırımın istihdamı, istihdamın da üretimi ve rekabeti getireceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyoruz. Sonra geç kalırsınız. Yatırım için gereken öngörünürlüğü sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguluyoruz. Eksik olan ne varsa üzerine gideceğiz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin genç nüfusuyla, giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye aday olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bunun için en önemli hazinemiz olan evlatlarımızın becerilerini geliştirecek ve meraklarının peşinden koşmalarını teşvik edecek bilim merkezleri, dene-yap teknoloji atölyeleri açıyoruz. Teknofest'in gördüğü ilgi, milletimizin teknoloji alanındaki potansiyelinin gücünü gösteriyor. Türkiye'nin geleceği teknolojide ve inovasyondadır. Biz kendimizi savunma sanayisinde ispatladık. Şimdi sıra üretimin değer alanlarına geldik. Bilinçli bir stratejiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum. Milli gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkınma göstergelerinde geldiğimiz yer, bize bu cesareti veriyor."



EKONOMİK TUZAĞI BOZDUK

Bu başarıların yerine yenilerini koyacak topyekûn bir üretim seferberliğiyle, Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, "2018'nin son çeyreğinde ve geçen sene tamamen dış kaynaklı bir ekonomik saldırı sebebiyle, hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık. Hamdolsun bu ekonomik tuzağı bozduk ve ekonomimiz yeniden yükselişe geçti" dedi.

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YATIRIM İKLİMİ CANLANDI

FINANSMAN maliyetlerinin düşmesiyle, yatırım ikliminin yeniden canlanmaya başladığını, otomobilden konuta kadar her sektörde bunun işaretlerini gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, ekonomiye güvenin arttığını, üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladığını, sanayi üretiminin 21 ay sonra yüzde 8.6'lık bir artışla rekora imza attığını ve imalat sanayisinde siparişlerin arttığını, iç talebin de güçlendiğini söyledi. Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahlillerini boşa çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "Şimdi hepsi de 'Biz hata etmişiz. Aslında Türkiye daha hızlı toparlanacak' demeye başladılar. Bu yıl da öngörülenin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi.



2023'E KADAR 10 TURCORN HEDEFİ VAR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'dan önce konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Ar- Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firma içerisine ülkemizden 23 firmayı katmak istiyoruz. Yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün geliştirmeyi ve piyasalara sunmayı istiyoruz. Fırsatları en iyi şekilde değerlendiren girişimcilere ihtiyacımız var. 2023'e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var" diye konuştu.