Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İmar Barışı’nda 30 bin yapı kayıt belgesi iptal edildi

’nda 30 bin yapı kayıt belgesi iptal edildi

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
İmar Barışı’nda 30 bin yapı kayıt belgesi iptal edildi
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelini yatırmayan 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi. Ocak 2020 itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısı 7 milyon 393 bin 413 olurken, bu kapsamda ödenen toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin liraya ulaştı. İmar Barışı'na başvuran illerin başında İstanbul gelirken, bu kenti İzmir ve Ankara takip etti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İmar Barışı’nda 30 bin yapı kayıt belgesi iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN