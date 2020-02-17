İmar Barışı’nda 30 bin yapı kayıt belgesi iptal edildi

BUGÜN NELER OLDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelini yatırmayan 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi. Ocak 2020 itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısı 7 milyon 393 bin 413 olurken, bu kapsamda ödenen toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin liraya ulaştı. İmar Barışı'na başvuran illerin başında İstanbul gelirken, bu kenti İzmir ve Ankara takip etti.