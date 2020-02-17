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İstanbul'da sıkı denetim! Tek tek kontrol ettiler ve...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gıda denetim seferberliğinin başladığını açıklamasının ardından, İstanbul'da süt ve süt ürünleri imal eden işletmelere yönelik denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerden numuneler alındı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.2.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 15:27 ABONE OL
İstanbul'da sıkı denetim! Tek tek kontrol ettiler ve...

Tarım ve Orman Bakanlığı'n tarafından ülke genelinde başlatılan ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

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İstanbul'da sıkı denetim! Tek tek kontrol ettiler ve...
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