Siber güvenlikte yol haritası belirlenecek

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN siber güvenlikte ulusal yol haritasını belirlemek amacıyla yapılan beyin fırtınası toplantıları, 20 Şubat'taki 3'üncü Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi ile devam edecek. Türkiye Bilişim Derneği'nin (TBD) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle düzenleyeceği zirvede, yapay zeka ve siber zorbalık konuları da ele alınacak. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, kişisel verilerin korunmasının ulusal güvenliğin önemli bir bileşeni olduğunu, siber güvenliği milli güvenliğin bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.