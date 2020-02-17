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Siber güvenlikte yol haritası belirlenecek

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Siber güvenlikte yol haritası belirlenecek
TÜRKIYE'NIN siber güvenlikte ulusal yol haritasını belirlemek amacıyla yapılan beyin fırtınası toplantıları, 20 Şubat'taki 3'üncü Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi ile devam edecek. Türkiye Bilişim Derneği'nin (TBD) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle düzenleyeceği zirvede, yapay zeka ve siber zorbalık konuları da ele alınacak. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, kişisel verilerin korunmasının ulusal güvenliğin önemli bir bileşeni olduğunu, siber güvenliği milli güvenliğin bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.
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Siber güvenlikte yol haritası belirlenecek
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