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kura çekimi ne zaman yapılacak tarih belli oldu mu? 2020 TOKİ kura çekilişi (İstanbul’daki TOKİ evleri nerede yapılacak?

Ev sahibi olmak her ailenin en büyük hayalidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi bu hayali gerçekleştirmek için her sene binlerce konut yapıp sahiplerine teslim ediyor. 2020 kura çekimi konusunda araştırmalar her geçen gün daha da artıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde TOKİ kuraları çekilişi ne zaman? TOKİ kura başvuru sonuçları ekranı ne zaman açılır? sorularının cevaplarını bulabileceksiniz. 16 Aralık 2019'da başlayan başvuru süreci 15 Ocak 2020'de sona erdi. Bir de TOKİ’nin İstanbul’da yapacağı dairelerin hangi ilçelerde olduğu ve fiyatlarının ne kadar olduğu da oldukça yoğun biçimde merak ediliyor. Tüm bu soruların cevapları haberimizde…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 08:02 ABONE OL
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak tarih belli oldu mu? 2020 TOKİ kura çekilişi İstanbul’daki TOKİ evleri nerede yapılacak?

"Her yıl 100 bin yeni sosyal konut" projesiyle yolan çıkan , 894 TL'den başlayan taksitlerle vatandaşları ev sahibi yapıyor. 75 m2 ile 85 m2 arasında değişen 2+1 daireler için 894 TL'lik taksitlerle 240 ay vadeyle ev sahibi olabilirsiniz. 3+1 dairelerde ise aylık taksitler 1.022 TL'den başlıyor ve yine 240 ay vade söz konusu.

İSTANBUL'DAKİ TOKİ KONUTLARI NEREDE YAPILACAK?

sonucunda tam 100 bin sosyal konut için talihli kişiler belirlenecek. Bilindiği gibi başvurular sona erdi, sosyal konut için başvuran kişi sayısı ise 1 milyon 137 bin 982 kişi olarak dikkat çekti. TOKİ'nin bu konutları ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul, başkent Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Trabzon, Kocaeli, Eskişehir, Denizli, Şanlıurfa ve Kayseri gibi şehirlerde olacak. 2020 yapılacak? İsim isim TOKİ başvuru sorgulama ekranı ne zaman belli olacak? Bir başka cevap bekleyen soru da TOKİ sosyal konutlarının İstanbul'un neresinde olacağı, İstanbul'daki 10 bin konut Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.

İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin konut TOKİ tarafından yapılacak.

2020 TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ…

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TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak tarih belli oldu mu? 2020 TOKİ kura çekilişi (İstanbul’daki TOKİ evleri nerede yapılacak?
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