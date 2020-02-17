Türkiye’nin siber kalesi 16 milyon IP tarıyor

BUGÜN NELER OLDU

BILGI Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla 16 milyon IP'yi anlık olarak tarıyor. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri ile koordineli çalışılan merkezde, ülke genelindeki internet altyapısına yönelik siber saldırılar bertaraf ediliyor. Türkiye'nin hava sahasında temiz ve güvenli frekans spektrumunun tesisi için kurulan Milli Monitör Merkezi'nde ise kritik sistemlerin haberleşme kanallarının bozucu etkilerden uzak tutulması için çalışmalar yapılıyor. Merkezde, askeri ve sivil telsizlerin haberleşme kanallarını karıştıran zararlı yayınlar ihbara gerek kalmadan tespit edilebiliyor.