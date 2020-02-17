Yatırımcı borsaya ‘cepten’ geldi

AKILLI telefon kullanımının yüzde 77'ye ulaştığı Türkiye, sermaye piyasalarında da bu durumun faydasını iyiden iyiye hissetmeye başladı. Mevduat faizlerindeki düşüşün hemen ardından teknoloji sayesinde 2018 sonunda 336 bin olan hisse senedi işlemi yapan aktif yatırımcı sayısı, 2019 sonunda 489 bine çıktı ve yüzde 50 artış oldu. VİOP'ta da işlem yapan müşteri sayısı ise 17 binden 25 bine çıktı. Yeni gelenlerin yolu ise cep telefonları oldu. 2015'te yüzde 24 olan internet üzerinden işlem oranı yüzde 40'a kadar çıktı. Üstelik işlem hacmi dağılımında internet ilk sıraya yükseldi. Bu gelişimde müşterilerin banka ya da aracı kurum uygulamaları ile cepten işlem yapmasındaki kolaylığın etkisinin büyük olduğunu belirten Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler, "İnsanların daha erişilebilir bir şekilde cepten sisteme girebilmesi sayıların artışında en büyük etkenlerden. Basit ve kolay olunca her kesimden sisteme girişin arttığını görüyoruz" dedi. 2005'te yani ilk akıllı telefondan iki yıl önce borsada işlem dağılımında ilk sırada yüzde 40 ile şube ve acente ön plana çıkarken şu anda bu oran yüzde 17'ye kadar gerilemiş durumda. Aynı zamanda yurtiçi satış ve pazarlama ise yüzde 25'ten yüzde 10'a gerilemiş durumda. 2005'te işlem dağılımında internetin payı yüzde 6 iken yüzde 40'lara gelmiş durumda.Bankacılıkta mobil uygulamaların yaygınlaşmaya başladığı 2010 yılı bir milat gibi. Çünkü yüzde 14'ten yüzde 20'ye hızlı bir artış yaşanıyor. Aynı durum vadeli işlemler tarafında da var. VİOB'ta işlem hacminin dağılımında internetin payı bir ara yüzde 40'a kadar çıkmışken şu anda yüzde 30'larda. Ancak yine de ilk sırada.

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