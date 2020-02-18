81 ilde 6 gün sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplum sağlığına aykırı hareket eden gıda firmalarına göz açtırmayacak bir hamle başlattı. Ülke genelinde 81 ilde, 6 gün sürecek denetimler başlatıldı. Denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak başlatılan denetim seferberliğiyle ilgili olarak Ankara'da açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Hafta boyunca sürecek seferberliğimizde, ilk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten ve takviye edici gıda üretimi yapan işyerleri olacak. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Benim arkadaşlara tavsiyem; evladınıza yedirmeyeceğiniz bu ürünlerin üretildiğini ya da vatandaşların kullanımına sunulduğunu görürseniz, gözünün yaşına bakmayın" dedi.Alo 174 Gıda Hattı'na bir yılda 2 milyon 311 bin 593 arama geldiğini anlatan Pakdemirli, "672.256'sı gıda ihbar ve şikâyeti. Bu başvuruların 670.304'ünü sonuçlandırdık. Bir yılda, 1 milyon 215 bin 996 gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi. Pakdemirli, Whatsapp şikayet hattının devreye alınacağını söyledi.

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