Atılan adımlarla tüketicinin faiz yükü hafifledi

BUGÜN NELER OLDU

HAZINE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, kamu bankalarının daha önce Hazine'ye bağlı olduğunu belirterek, "Hazine'ye bağlı olan yapının Varlık Fonu vasıtasıyla gerçekleştirilmesine yönelik bir adım atılıyor. Bu adımlar Avrupa'da sıkça kullanılan önemli adımlar, biz de gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Bankacılık yasa teklifini değerlendiren Nebati, şöyle konuştu: "Geçen yıl faiz oranlarının yüzde 30'lara ulaştığı bir dönemden faiz oranlarının düştüğü bir döneme geldik. Bir yangın vardı. Atılan adımlar bu yangının giderilmesi ve tüketicinin yükünün hafifletilmesi için atıldı. Finansal piyasalarda manipülasyon yapılmasının engellenmesi için idari yaptırımlara tabi tutulması, 'müşteri sırrı' tanımlanarak belirsizliklerin ortadan kaldırılması, faktoring şirketlerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi, alternatif finansman yöntemlerinin getirilmesiyle önemli bir adım atmış olduk."