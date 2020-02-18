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'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali

'nın ilçesinde demirleyen "Amadea" isimli motor yata 260 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 18.2.2020 15:30 ABONE OL

Fransa'dan yola çıkan ve dünyanın 50 büyük yatından biri olduğu bildirilen Cayman Adaları bayraklı yat, Yunanistan'dan geçip Türkiye'ye giriş yaparak, Paşatarlası'ndaki iskeleye yanaştırıldı.

106 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yata, 9 tankerle getirilen 260 bin litre yakıtın ikmaline başlandı. Yakıta yaklaşık 1 milyon 300 bin lira ödeneceği öğrenildi.

Üzerinde helikopter pisti de bulunan dev yatta, master süit ve bir VIP olmak üzere toplam 8 kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor.

Gerektiğinde 36 mürettebat görevlendirilebilen, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip yatta, konforu artırmak için çıpada çalışan "sıfır hız stabilizatörleri", jakuzi, masaj odası, sinema salonu, spa ve yüzme havuzu da bulunuyor.

Yat, akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan ikmalin ardından Mısır'a hareket edecek.

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Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali
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