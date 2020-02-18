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'da yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacak

depremi sonrası mağdur olanlara destek verilmeye devam ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı. Şubat ayı ücretini ödeyenlerin ise parası iade edilecek. Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan felaketi nedeniyle Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi haricinde sömestir tatili 24 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 18.2.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 10:50 ABONE OL
Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacak

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketinin ardından tesislerini depremzedelerin hizmetine açan Gençlik ve Spor Bakanlığından bu kez üniversite öğrencilerine yönelik bir adım geldi.

"KARAR ÖNCESİ YURT ÜCRETİNİ ÖDEYENLERİN PARASI İADE EDİLECEK"

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, "Yaşanan deprem felaketinden dolayı yarıyıl tatili uzatılan Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizden şubat ayı yurt ücreti alınmayacaktır. Bu karar öncesinde yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin paraları ise iade edilecektir." paylaşımını yaptı.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak. Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi haricinde sömestir tatili 24 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

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Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacak
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