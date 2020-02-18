Eximbank faiz indirdi

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İHRACAT döviz kredilerinde aralıkta vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan faiz indiren Türk Eximbank, yeni bir indirim daha yaptı. Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi gerçekleştirildi. Yeni indirimle faizler kısa vadeli döviz kredilerinde Libor/ Euribor+yüzde 1.80-yüzde 2.00, reeskont döviz kredilerinde Libor/Euribor+ yüzde 0.30- yüzde 1.50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise Libor/Euribor+yüzde 100-yüzde 3.75 aralığına gerilemiş oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin, önümüzdeki dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğini söyledi. Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da ihracata 44.1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de toplamda 50 milyar dolarlık bir hacim ile toplam ülke ihracatının yüzde 26.3'üne destek sağlamayı hedeflediğini bildirdi. ANKARA