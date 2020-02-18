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'ni kirleten gemiye 635 bin lira ceza

'ni kirleten Panama bandıralı gemiye 635 bin 614 lira para cezası kesildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:41 ABONE OL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimleri, deniz kontrol uçağıyla gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim sırasında Körfez ilçesinde bir limanda bulunan gemiyi kontrol etti.

Ekipler, limanda bağlı bulunan geminin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti.

Gerekli numuneleri alan ekipler, Panama bandıralı "BISKRA" adlı gemiye 635 bin 614 lira para cezası uyguladı.

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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin lira ceza
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