Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 18 Şubat Salı Bugün gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son günlerde yaşanan hareketlenme nedeniyle kurdaki güncel rakamlarda birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili her gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşanırken, altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı da yoğun şekilde merak ediliyor. Özellikle de bu alana yatırım yapmak veya altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatı rakamlarına buradan ulaşabilecekler. 18 Şubat Salı bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son durum ve güncel fiyatlar….

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? | 18 ŞUBAT SALI

Serbest piyasada altın fiyatları bugün de oldukça merak ediliyor. Son haftalarda yükselişini sürdüren gram altın 308 TL'den satışa sunuluyor.

İşte güncel altın fiyatları;