Son dakika... Kredi faiz oranlarında yeni indirimler! İşte bankaların 2020 güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi...

Kredi faizlerinde güncel son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bankalardan kredi çekerek ev ve otomobil almak isteyen ya da borçlarını kapatarak, ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar güncel oranları yakından takip ederek, günaşırı kredi faiz oranlarını internet üzerinden araştırıyor. Özellike vatandaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olası politika faizi kararının ardından bankaların da aynı doğrultuda indirime gitmesine kilitlenmiş durumda. Kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak isteyen vatandaşlar için en yeni oranları haberimizde derledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Akbank, Yapıkredi, TEB ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99