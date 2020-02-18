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... Kredi faiz oranlarında yeni indirimler! İşte bankaların 2020 güncel ihtiyaç - taşıt - listesi...

Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. oranlarını yakinen takip eden vatandaşlar geçtiğimiz haftalarda bankaların yaptıkları indirimlerin ardından bu haftada da ihtiyaç - taşıt - hakkında bilgilerini takip ediyor. Özellikle kredi kullanmak isteyenler kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşma çabasında. Uzmanlar Merkez Bankası'nın bu haftaki politika faizinde indirime gitmesinin ardından bunun kredi faiz oranlarına da yansıyabileceğini ve yeni bir indirim furyasının başlayabileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Haberimizde , , Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların en yeni oranlarını derledik! İşte son dakika kredi faizleri haberi...

Giriş Tarihi: 18.2.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 08:02 ABONE OL
Son dakika... Kredi faiz oranlarında yeni indirimler! İşte bankaların 2020 güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi...

Kredi faizlerinde güncel bilgileri gelmeye devam ediyor. Bankalardan kredi çekerek ev ve otomobil almak isteyen ya da borçlarını kapatarak, ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar güncel oranları yakından takip ederek, günaşırı kredi faiz oranlarını internet üzerinden araştırıyor. Özellike vatandaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olası politika faizi kararının ardından bankaların da aynı doğrultuda indirime gitmesine kilitlenmiş durumda. Kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak isteyen vatandaşlar için en yeni oranları haberimizde derledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Akbank, Yapıkredi, TEB ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika... Kredi faiz oranlarında yeni indirimler! İşte bankaların 2020 güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi...
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