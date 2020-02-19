Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Şubat 2020

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 20 ŞUBAT PERŞEMBE

Serbest piyasada altın fiyatları bugün de oldukça merak ediliyor. Son haftalarda yükselişini sürdüren gram altın 315,05 TL'den satışa sunuluyor.

İşte güncel altın fiyatları;