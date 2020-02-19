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‘Şahıs firmaları da desteğinden yararlanabilir’

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
‘Şahıs firmaları da ihracat desteğinden yararlanabilir’
Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu'nun 9'uncu toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şahıs firmalarının da ihracat desteklerinden yararlanmasının gündeme geldiğini belirterek, "Bununla ilgili biz çalışmalarımıza başladık. İnşallah mevzuat çalışmalarımızı tamamlayarak ihracat ailemize yeni fertlerin katılmasını sağlayacağız" dedi. Pekcan, ihracatın Türkiye'nin sanayileşmesinin ve büyümesinin "motoru" olduğunu belirterek, destekleri, ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak 3'e ayırdıklarını kaydetti. Pekcan, bunların dışında 2 Ocak itibarıyla otomasyon desteklerini de devreye aldıklarını söyledi. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın katıldı.
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‘Şahıs firmaları da ihracat desteğinden yararlanabilir’
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