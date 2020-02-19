TESK Başkanı Palandöken, TCMB'nin faiz indirim kararını değerlendirdi: Makro veriler daha da olumlu noktaya gelecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomideki olumlu seyrin sürdüğünü belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 50 baz puan faiz indirimiyle makro verilerin daha da olumlu noktaya geleceğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin faiz indirim kararını değerlendirdi.

Ekonomideki olumlu seyrin sürdüğüne dikkati çeken Palandöken, "Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel faiz indirimleri devam ediyor. TCMB'nin 50 baz puan faiz indirimiyle makro veriler daha da olumlu noktaya gelecek. Ocakta bütçenin 21,5 milyar lira fazla vermesiyle beraber 50 baz puanlık indirim para ve maliye politikalarının birbiriyle uyumlu bir şekilde yönetildiğini gösteriyor. Bu da tüm ekonomideki olumlu havanın daha da artmasına neden olacak." ifadelerini kullandı.

Palandöken, faiz indirimlerinin fiyatlara da yansıması gerektiğine işaret ederek, yatırım yapmak için ortamın uygun olduğunu belirtti.

Yatırım finansmanı maliyetlerinin faizlerden dolayı düşük olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu ortamı yerli ve yabacı yatırımcılar çok iyi değerlendirmeli. Hem negatif reel faizler hem de döviz kurunun seviyesi, yatırım yapmak için en uygun koşulları sunuyor. Bu şekilde artan yatırımlarla Türkiye, virüs tehdidiyle küçülen dünya ekonomisinden çok farklı bir şekilde ayrışacak. Bu dönemde özellikle yabancı yatırımcıları ülkemize çekmek için kolektif bir çalışma yapmalıyız."