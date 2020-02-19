Turiste fazladan 50 milyon $ harcatacaklar

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TURISTLERDEN elde edilen döviz gelirlerini artırmayı hedefleyen indirim kartı ve uygulaması Disconti, üç yılda 10 milyon dolar gelir getirecek. Turistlerin de fazladan 50 milyon dolar harcamasını sağlayacak. Eren Holding ve Dijimedya ortaklığıyla kurulan Disconti'nin yazılımı sayesinde, turistler çok daha yakından tanınarak, stereotiplerine göre segmentlenecek, doğru zamanda doğru yerde doğru kampanyaları önererek alışveriş yapmalarını tetiklenecek.Disconti destekçileri arasında TÜRSAB, TÜROB, İstanbul Rehberler Odası, Global Blue, TURYİD ve AYD bulunuyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Disconti'nin stratejik partneriyiz. Proje kapsamında seyahat acentalarımızın da bu projeye destek vermesine yardımcı olacağız" dedi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise uygulamanın, otellere pozitif katkı sağlayacağını söyledi. 2019'da 44 milyonu aşan yabancı turisti ağırlayan Türkiye'nin 2020'de 51 milyon kişiye ev sahipliği yapacak.