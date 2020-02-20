Sigortalı işsizlere kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları zaman bir süreliğine devlet tarafından ödenen ücret işsizlik maaşı olarak biliniyor. Çeşitli nedenlerden dolayı işsiz kalanların aldığı bu maaş vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bir işsize işsizlik maaşı olarak ödenebilecek miktar ne kadar? 2020 İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Güncel işsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI 2020

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