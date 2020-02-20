30 milyar TL vatandaşın cebinde kalacak

Enflasyon ve faizleri düşürme konusundaki kararlılığın devam edeceğinin altını çizen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bankaların ücret ve komisyonlarında geçen hafta yapılan indirimlerin yaklaşık 30 milyar liranın vatandaşın ve iş dünyasının cebinde kalması anlamına geldiğini söyledi.



FAİZİ GEZİCİLER ATEŞLEDİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Gezi olaylarının ekonomik boyutuyla ilgili olarak, "Gezi olayları boyunca 46 kamu binası ile 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımıza ait 326 işyeri ile 201 araç tahrip edilmiş, yağmalanmıştır. 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakılmıştır. 697 güvenlik görevlimiz yaralanmış ve 1 polisimiz de şehit olmuştur. Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1.4 milyar dolar iken, dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur. Faizler, ilk defa Gezi olaylarıyla tırmanmaya başlamış, işsizliğin çift haneye çıkması da, enflasyonun zıplaması da aynı dönemde gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyonu ve faizleri düşürme konusundaki kararlılığa vurgu yapan Erdoğan, "Bir dönem yüzde 40'ların telaffuz edildiği piyasa faizleri bugün yüzde 8-10 civarında. Piyasa faizleri bakımından, Mayıs 2013, yani Gezi olayları dönemi seviyesinin dahi gerisine ulaşmış durumdayız ey Geziciler. Bunu iyi öğrenin" diye konuştu.







BANKALAR HARÇLIKLARA ORTAK OLAMAZ

Bankaların ücret ve komisyonlarında yapılan düzenlemeyi hatırlatan Başkan Erdoğan, "Vatandaşımız öğrenci olan evladına üç-beş yüz lira harçlık gönderirken, bankanın buna ortak çıkmasını engelleyerek, kullandığı araca göre 1 ile 5 lira arasında standart bir ücret ödemesini sağladık. Kredi kartı nakit avans komisyonlarını da yüzde 1 ile sınırlandırdık. Bu düzenlemenin ardından yaklaşık 30 milyar liralık bir tutar, iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Ekonomide yeni müjdeleri milletimizle paylaşmayı, inşallah kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.



EKONOMİ SINIR MÜCADELESİ KADAR ÖNEMLİ

"Hala ekonomi üzerinden bize vurmaya gayret eden densizler var" diyen Erdoğan, "Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan başlığıdır. Son 1.5 yılda ekonomi alanında gerçekten çok büyük ve tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi en az sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekâtlar kadar önemli kabul ediyoruz" dedi.



ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ ALINDI

Antarktika'ya gerçekleştirilen 4. bilim seferi heyetinin yerlerine ulaştığını söyleyen Başkan Erdoğan, "24 bilim insanımız, yaklaşık 1 ay sürecek seferleri boyunca 15 farklı bilimsel çalışma gerçekleştirecek. Hedefimiz orada aynı zamanda İngiltere ile ortak bir yer edinmek. Orada sabit yerimiz de inşallah olacak. Buradaki kalıcı üssümüzü kurduğumuzda, Antarktika'da bayrağımızı daimi dalgalandıracağız" dedi. Bir başka müjdesinin de sondaj gemileriyle ilgili olduğunu dile getiren Erdoğan, "İki sondaj, iki de sismik araştırma gemimiz vardı. Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu, 11 bin 400 metre derinliğe kadar inebilen altıncı nesil bir ultra deniz sondaj gemisi. Martta ülkemize ulaşacak gemimizin, geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz" dedi.







SAPLA SAMANI AYIRAMIYORLAR

"Neymiş efendim? Türkiye, İsviçre'den saman ithal ediyormuş" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sapla samanı ayırt edemedikleri için kavrayamıyorlar. İsviçre'den kilosu 200 liraya ithal edilen ürünün adı Bay Kemal, hububat kapçığıdır. Bu bitki, tarım zararlılarına karşı yetiştirilen bir böceğin beslenmesi için kullanılıyor. Kıyılarak getirildiği için samana benziyor. Samanın kilosu 1 lira. Hesap uzmanı olmasına gerek yok, akıl ve izan sahibi bir insan, fiyatından bile ithal edilen ürünün saman olmadığını anlar."



HERKESİ ŞAŞIRTAN BÜYÜME

Tüm verilerin 2019 yılının pozitif bir büyümeyle kapatılacağına işaret ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Geçtiğimiz yılı cari fazla vererek kapattık. Türkiye'nin küçüleceğini, yıkılacağını iddia edenlere en güzel cevabı, büyüme oranımız ve cari fazlamızla verdik. İnşallah 2020'de, yüzde 5'i de aşarak, herkesi şaşırtan çok daha güçlü bir büyümeye kavuşacağız" dedi.



BİZİ TESLİM ALAMADILAR

Ekonomik göstergelerde Ağustos 2018 dönemi öncesinin yakalandığını hatta pek çok alanda daha iyiye gidildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bizi 'kur-faiz-enflasyon' şeytan üçgenine hapsederek teslim almaya çalışanları, bir kez daha hüsrana uğrattık" dedi.

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