‘AB, imalatta Türkiye’nin değerini ve gücünü anladı’

TÜRKIYE Amerika ve Avrupa pazarındaki etkinliği hemen her sektörde artırmaya başladı. Bu alanlarda biri de mutfak eşyaları ve ev dekorasyonu alanı oldu. Türk mutfak sektörünün yaklaşık 4.6 milyar dolar ihracat yapan bir sektör olduğuna işaret eden eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki Avrupalıların İtalya'dan Çin'e kadar olan bölgede en doğru tedarik ülkesinin Türkiye olduğunu artık anladıklarını belirtti. Öztiryaki, "Avrupa'da bu işin endüstriyel mutfaktaki lideri İtalyanlardır. Ev tipinde lider yine İtalya ve arkasında Almanya var. Baktığımızda bu ülkeler 10 milyar dolar ihracat yaparken biz 4.6 milyar yapıyoruz. 50 yıllık farkı yarı yarıya kapatmışız ki, bu gayet iyi bir durum" dedi. ABD'nin mutfak eşyasında yaklaşık 52 milyar dolar civarında ithalat yaptığına işaret eden Öztiryaki, bazı Türk firmalarının ABD'de depo açmaya başladığını, kendilerinin de Birlik olarak bir yer açıp açmamayı değerlendirmeye aldıklarını ifade etti. Öztiryaki, "Eyalet eyalet çalışma yaptık. 2020'de bizim sektörümüzde ABD öne çıkacak ve sektörümüz için yeni bir çıkış olacak. ABD de buna hazır." dedi.

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