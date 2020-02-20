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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

İzmir'in kuzey aksındaki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Menemen- Aliağa -Çandarlı Otoyolu'nun resmi açılışı 22 Şubat'ta Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1.5 saatten 40 dakikaya düşürerek, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacağı bildirildi. Bir bölümü 30 Ekim 2019, diğer bir bölümü 16 Şubat 2020 tarihinde açılan otoyolun resmi açılışla tamamı hizmete girmiş olacak.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:33 ABONE OL
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılışı için saat 13.00'te Menemen Buruncuk Gişeleri önünde yapılacak törene Cumhurbaşkanı 'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katılacak. Yap- İşlet- Devret modeliyle ihalesi yapılan ve 55.7 kilometresi otoyol, 40.2 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 95.9 kilometre uzunluğunda olan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1.5 saatten 40 dakikaya düşürerek, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacağı bildirildi.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak
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