Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Milyonlara büyük kolaylık sağlayacak

Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılışı için saat 13.00'te Menemen Buruncuk Gişeleri önünde yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katılacak. Yap- İşlet- Devret modeliyle ihalesi yapılan ve 55.7 kilometresi otoyol, 40.2 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 95.9 kilometre uzunluğunda olan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1.5 saatten 40 dakikaya düşürerek, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacağı bildirildi.