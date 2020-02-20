Asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu? 2020 Asgari ücret net ve brüt miktarı ne kadar? Hesaplama işlemleri!

Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği yeni yıl asgari ücret zammı Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala araştırılmaya devam ediyor. Aynı zamanda net ve brüt maaşlar merak edilirken milyonlarca çalışan arama motorlarında "Asgari ücret ne kadar?" ya da "AGİ 2020 ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Bunlar ile birlikte; evli, çocuklu ve eşin çalışması durumuna göre değişkenlik gösteren AGİ hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi hesaplaması nasıl ve nereden yapılacak?

ASGARİ ÜCRET VE AGİ 2020

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