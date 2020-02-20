Fabrikalar 5G hızında dijitalleşecek

BUGÜN NELER OLDU

AKILLI fabrika teknolojileri ve 5G uygulama çözümleriyle dikkatleri üzerine çeken Tezmaksan, 122 ülkeden 78 bin sektör profesyonelini ağırlayacak olan Win Eurasia'ya akıllı fabrika prototipi kuracak. Üretim verimlilik takip yazılımı Kapasitematik'i de Apple Online mağazasına ekleyecek olan Tezmaksan, 78 bin ziyaretçinin mini karanlık fabrikadaki süreçleri anlık olarak takip etmesini sağlayacak. Tekmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, 122 ülkeden 78 bine yakın ziyaretçinin katılımının beklendiği fuardaki böyle bir kurgunun amacının, "Türkiye'nin rekabetçi gücünü göstererek uluslararası arenada da Türk makinalarının tercih edilmesini sağlamak olduğunu" belirtti. 1 milyon doları aşan yatırımın sonucu ortaya çıkan yerli robot otomasyon sistemi CUBEBOX ve üretim- verimlilik takip yazılımı Kapasitematik ile dikkatleri üzerine toplayan Tezmaksan, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne kuracağı mini karanlık fabrika prototipi ile 122 ülkeden gelecek olan 78 bin sektör profesyoneline çalışmalarını sergileyecek.