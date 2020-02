Gıdada standarda uymayan cezayı alır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hafta başında açıkladığı gıda denetim seferberliği, gıdanın en fazla tüketildiği İstanbul'da tarım il müdürlükleri ile belediyeleri harekete geçirdi. Biz de SABAH olarak denetimleri yerinde görmek için Esenler'de Tarım Orman İl Müdürlüğü yöneticileri ve denetim ekipleriyle bir ekmek fırınına gittik. Fırında hijyen kurallarından kullanılan hammaddeye, üretim koşullarından çalışanların bone ve galoş kullanımına kadar denetim yapan ekipler, en son numuneleri (ekmek) akredite laboratuvarlara gönderilmek üzere alıp işletmenin belgelerini de inceledikten sonra denetimi sonlandırdı.



HER İŞLETMEYE 2 KEZ ZİYARET

Tarım Orman İl Müdür Vekili Nazif Koca, İstanbul'da 39 ilçede 750 denetim elemanının sahada görev yaptığını ve her işletmeye mutlaka 2 kez ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi. Ekmekte gramajın en az 200 gram, tuzun en fazla 1.5 gram, kül oranının ise en az 0.65 gram olması gerektiğini belirten Koca, "Akredite laboratuvara gönderilen bir üründe hile olup olmadığı en geç 1 hafta içinde sonuçlanıyor. Her ürünün bir kodeksi yani standardı var. Eğer o ürün kodekse uygun değilse işletme 27 bin 877 lira ceza alır. En düşük ceza ise 2 bin 781 lira" bilgisini verdi.







İSTANBUL'DA 7.810 İŞLETMEDE DENETİM YAPILDI

İstanbul'da ekmek ve unlu mamul üretimi yapan 7 bin 810 adet işletme bulunuyor. Geçen yıl bu işletmelerden 896 numune alındı. 1.133 işletme hakkında 7 milyon 871 bin liralık para cezası uygulandı. Esenler'de ise toplam 258 unlu mamul üretimi yapan işletmeye yaklaşık 500 denetim gerçekleştirildi.



32.9 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bakanlık verilerine göre geçen yıl ülke çapında 117 bin 115 aktif işletmede 226 bin 380 denetim yapıldı. 5 bin 674 işletmeye para cezası kesilirken alınan 6 bin 998 numuneden 706'sında ise uygunsuzluk tespit edildi. Kodekse uymayan işletmelere kesilen toplam para cezası ise 32 milyon 809 bin lira oldu. 87 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.







SONUCA İTİRAZ EDEN MAHKEMEYE GİDEBİLİR

Bakanlığın taklit ve tağşiş yapanların açıklandığı listede ismi olan bazı firmaların laboratuvar sonuçlarına itiraz ettiğini ve konuyu mahkemeye taşıdıklarını hatırlattığımız Koca, "Et ürünlerinde sakatat ve tırnaklı, süt ürünlerinde süt harici yağ, unlu mamullerde kodeks dışı malzeme kullanan firmalar var. Laboratuvarlarımızın hepsi akredite laboratuvarlar. Üstelik ürünleri birden fazla kez laboratuvara gönderip sonuçları kontrol ediyoruz. Ama isteyen firma sonuçlarla ilgili mahkemeye gitmekte özgür. Kanun karşısında boynumuz kıldan ince" ifadelerini kullandı.



BİRBİRLERİNİ ŞİKÂYET EDİYORLAR

* İl müdürlüğü ekipleriyle gittiğimiz sokak arasındaki fırın, oldukça temizdi. Çalışanlar kafalarında bone, ayaklarında galoşla geziyordu.

* Ekmek üretimi yapılan bir işletmede yerlerde en ufak bir ekmek kırıntısı, tezgâhlarda un zerresi dahi yoktu.

* Mahalle sakinleri, "Normal günde böyle giyinmiyorlar" deyince yetkililere denetim yapılan işletmelere önceden haber verilip verilmediğini sorduk.

* Yetkililer işletmelere kendileri tarafından bir bilgilendirme yapmadıklarını belirtti.

* Alo 174 hattına gelen şikâyetleri sürekli değerlendirdiklerini aktaran yetkililer, bir fırını diğerinin şikâyet ettiğini söylüyor.

