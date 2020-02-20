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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'te ziyaretlerde bulundu

'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında 'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyası ile buluşmasının ardından kentte ziyaretlerde bulundu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 16:55 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te temaslarda bulundu. "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Albayrak'ın ziyareti daha sonra basına kapalı gerçekleşti. Bakan Albayrak'a Vali Davut Gül, AK Parti ve MHP'li bazı milletvekilleriyle iş dünyası temsilcileri eşlik etti.

Albayrak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
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