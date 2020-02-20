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İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı
İLAÇ fiyatlandırmasında geçerli olacak sabit euro kuru 3.81 lira oldu. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, 14 Şubat 2020 tarihli fiyat değerlendirme komisyonunda, bu yıl için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri 3.4037 liradan 3.8155 liraya çıkarıldı. Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alındığı belirtildi.
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İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı
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