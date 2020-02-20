Potansiyelimizi dünyaya gösterelim

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı 'MIPIM 2020' için geri sayım başladı. Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın yaptığı fuar, 10-13 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşecek. Bu yıl 31. kez düzenlenecek fuarın açılışını Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yapacak. 100 ülkeden, 600 şehir ve yerel yönetim ile 6 bin 380 yatırımcı ve 26 bin 800 üst düzey temsilcinin bir araya geleceği fuara, Türkiye'den 200 firma katılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da fuara katılacak.Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş "Türkiye'nin bugünkü gerçeği yurtdışında algılanandan çok daha ileri. Potansiyelimizi dünyaya aktarabilmek için bu tür fuarlara katılımımız çok daha fazla önem kazanıyor" dedi. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise "2019'da 4.326 birebir görüşmeye imza attık. Bu sene de aynı rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.