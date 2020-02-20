TOKİ kura çekimi 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ konutları kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanırken projelerin kura çekimi tarihi resmen duyuruldu. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan milyonlarca vatandaş, işlemlerini E Devlet giriş ekranı üzerinden gerçekleştirmişti. Vatandaşlar, o günden bu yana 2020 TOKİ kuraları çekilişi ve başvuru sonuçları için araştırmalarını yapıyordu. Öyle ki, vatandaşların Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri 2020 TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları neticesinde yayınlanacak olan isim listesi ile belli olacak.

TOKİ KURALARI 2020 ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi ve il il çekiliş tarihi açıklaklandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR, İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Haberimiz aracılığıyla, İstanbul (Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir) başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile isim listesi ve diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.