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Turkcell, mobil internette güvenliği artırıyor

Turkcell, müşterilerinin mobil internette daha güvende olmalarını sağlayan yeni bir hizmeti kullanıma sundu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin geliştirdiği , dolandırıcılık amaçlı kullanılan sahte sitelere karşı Turkcell müşterilerine geniş çaplı koruma sunuyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:02 ABONE OL
Turkcell, mobil internette güvenliği artırıyor

Servis, son yıllarda kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve dolandırılma tedirginliği yaşayan kullanıcıların interneti daha güvenli şekilde kullanabilmelerini hedefliyor.

Turkcell'in sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle "oltalama" olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı koruma sağlıyor.

KULLANICIYI ZARARLI SİTEYE KARŞI UYARACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, yeni güvenlik servisiyle müşterilerine daha güvenli bir mobil internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün hayatımızın her noktasında yer alması, aynı zamanda bireysel siber güvenlik tehditlerinin artışını da beraberinde getiriyor. Yeni hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınması olasılığını önemli ölçüde engelliyor."

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Turkcell, mobil internette güvenliği artırıyor
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