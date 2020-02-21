90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı

BUGÜN NELER OLDU

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü, 90 bin ihracatçısıyla Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçıların hayatını kolaylaştıran adımlar atmaya devam ediyor. TİM bu kapsamda 2020 yılına yeni uygulamalarla başladı. TİM'in Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye hedefine ulaşmak adına 7 gün 24 saat hizmet vereceğimiz önemli dönüşümlere imza atıyoruz" dedi. Gülle, şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda TİM web sitemiz üzerinden pek çok işlemi online olarak yapabilir hale getirdik. İhracatçılarımız artık, fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler. Ayrıca, mobil uygulamayla ihracatçılar, dünyanın her yerinden küresel pazarlara yönelik tüm ihracat ve piyasa verilerini elde edebilecek."