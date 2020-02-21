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Arjantin’in borcu sürdürülebilir değil

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), Arjantin'in borcunun sürdürülemez olduğunu ve özel alacaklıların kayda değer bir katkı sağlayacak borç operasyonu yapmaları gerektiğini açıkladı. Açıklamada Arjantin'de geçen temmuz ayından bu yana, yerel para pesonun yüzde 40 değer kaybettiği belirtildi. Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.
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Arjantin’in borcu sürdürülebilir değil
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