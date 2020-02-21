Huawei’den yazılım geliştiricilere 50 mılyon TL destek

Google Haritalar, Youtube, Google Arama, Google Mobil Servisleri'nin, Instagram, Facebook, Whatsapp ve Twitter gibi uygulamalarının yüklü olmadığı telefonları satmak için Huawei Mobil Servisleri yerel pazarda geliştirmeye çalışan Çinli Huawei, yazılım geliştiricilere özel destek programlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ABD hükümetinin yaptırım kararı sonrası Google'ın aldığı karar ile zorluklar yaşayan Huawei, Türkiye'de de mobil servisler konusunda yazılım geliştiricilere 50 milyon TL destek vereceğini açıkladı.Çinli şirketin piyasaya sürdüğü Mate 30 gibi telefonların popüler uygulamalar olmadan sadece birer kamera ve basit telefon olarak kalması tehlikesi taşıyor. Firma telefonlara popüler uygulamaları yüklemek için nasıl bir çalışma yapacağını açıklayamıyor. Ancak güncelleme yükleme problemi olan bu telefonların yıl sonuna kadar 1 milyon adetten fazla satması için operatör desteği alıyor.Satın aldığı Huawei telefonlarda popüler uygulamaları yükleyemeyen kullanıcıların ürün iade hakları dahil pek çok konu hakkında şirketin başı ağrıyabilir.En popüler uygulamaların yüklü olmaması, teknik destek olmadan yüklenememesi cihazı sadece akıllı kamera ve basit telefon haline getiriyor.Çok sayıda geliştirici ve içerik sağlayıcının katılımı ile birlikte Türkiye'nin önemli markaları arasında yer alan, DenizBank, Netmera ve Mobiscus firmalarının HMS süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD'de ayrıca Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, bonus ve ödüller açıklandı. Ancak satılan telefonlarda hala problemler devam ediyor.Huawei Mobil Servisleri'nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor.

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