Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aldıkları önlemler, ekonomideki tüm kurumların ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ve iş dünyasına verdikleri desteklerle kriz sevdalılarını hüsrana uğrattıklarını söyledi. "Türkiye için Değişim Başlıyor" ismiyle sürdürdükleri reel sektör buluşmaları çerçevesinde Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya gelen Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez" dedi.Merkez Bankası'nın önceki gün gerçekleştirdiği faiz indirimini hatırlatan Albayrak, "Merkez Bankası, elindeki tüm aygıtları, geçmişte örneği olmayan bir kararlılıkla finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam ediyor. 1.5 yıldır 'Faiz inerse kur sıçrar,' 'Faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz' ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin" ifadelerini kullandı.Albayrak, 2020'nin ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini aktararak, "İVME paketimiz ile sanayicimize 30 milyar lira finansman sağladık. 50 milyar lira kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz İSTOD ile de 35 milyar lira kredi tahsis edildi. 23 milyar lirası yatırıma dönüştü" diye konuştu.İvme ile ilgili yeni bir müjde veren Albayrak, "Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8.5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF+yüzde 1.5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız. İSTOD finansman paketinde de faiz oranlarını sektörlere göre 1-1.5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indim" dedi.* 7 yıl vadeli ve % 8.5 faizli* TLREF+ % 1.5 ve 7 yıl vade* TLREF+ %2 ve 7 yıl üstü vade* Anapara ödemesiz dönem 3 yıla çıkıyorÜretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonu da büyük bir destek verecek. Cari açığın en önemli nedeni olan madencilik, enerji ve petrokimya gibi stratejik alanlarda Varlık Fonu da yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek.Katma değerli üretime dayalı büyüme için Kalkınma Bankası uzun vadeli TL'ye dayalı bir fonlama modeli hayata geçirecek. TL'ye dayalı fonlama ile yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yapılan stratejik alanlarda dünya ile rekabet edecek seviyeye gelinecek.İvme paketinin yanında farklı ve çok daha güçlü finansman modelleriyle de üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti: "Bugün, Türkiye'nin ihracata, katma değerli üretime dayalı büyümesi için çok tarihi bir adımı daha atıyoruz. Bildiğiniz gibi, Kalkınma Bankamız uzun vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile sağlayabiliyor. Türkiye'nin ithal ikâmesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli TL'ye dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığıyla devreye alacağımız bu finansman modeliyle, stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz."TL'ye dayalı fonlama yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yapılan stratejik alanlarda dünya ile rekabet edecek bir seviyeye gelineceğine dikkat çeken Albayrak, "Bölgesel ve stratejik projelerle istihdama da büyük destek sağlayacağız. Sadece Kalkınma Bankası mı? Hayır. Diğer tarafta bu üretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonumuz da büyük bir destek verecek. Madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olarak, Varlık Fonumuz da Türkiye'nin cari açığının en önemli alanları olan bu stratejik alanlarda yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek. Doğrudan yatırımın yanında, ortaklıklarla da bu stratejik alanlarda Türkiye'yi küresel bir üretici, küresel bir oyuncu haline getireceğiz" diye konuştu.Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Fatma Şahin ile oda ve borsa başkanları ile kamu bankalarının genel müdürleri de katıldı.Uygulanan her politikanın makroekonomik göstergelerdeki kazanımları koruma ve daha da ileri taşıma hassasiyeti taşıdığını bildiren Albayrak, "Bu yatırımların, bu adımların meyvelerini de çok kısa zamanda toplayacağız. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Nasıl ki 2019 yılında ortaya koyduğumuz performansla uluslararası finans kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentilerini pozitif olarak revize etmelerini sağladık, aynı şekilde 2020'de de beklentileri çok daha ileri taşıyacak. Bu konuda da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi."Gaziantep, bizim göz bebeğimiz" diyen Albayrak, şöyle konuştu: "Türkiye'nin ithalatını ikame edecek üretim alanlarını güçlendirmek için, ithalatı azaltmak, ülkemizin küresel ticarette rekabet gücünü artırmak için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Gaziantep 19. ilimiz. İnşallah buradan Mardin'e geçeceğiz. Birileri bizim bu reel sektör buluşmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya gelmemizden rahatsız oluyor. Ankara'da oturup ahkam mı keselim? Her yolu denediler. Olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Aldığımız önlemlerle, tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık.""Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mardin'de de"Mardin İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Ekonomide faiz ve enflasyon ile mücadelede atılan adımlar meyvelerini verdiğini vurgulayan Albayrak şunları söyledi: " Yeniden güçlü büyümeye odaklandık. Büyümede hedefimiz daha fazla ihracata, istihdama ve katma değerli üretime dayalı bir modeli sağlamak. İşte bu kapsamda politikalarımızda reel sektörümüz önceliyoruz. 2020 yılı reel sektör yılı olacak diyoruz. Kimse merak etmesin, Türkiye'yi, istihdama, ihracata ve katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz."

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