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Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu ’ya kuruldu

haberi: Türkiye'nin bilim ekibi geçtiğimiz günlerde Antarktiya ulaşmı ve çalışmalarına başlamıştı. Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün müjdeli haberi vererek, “Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu ’ya kuruldu.” dedi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:08 ABONE OL
Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Antarktika'dan müjdeli haberi son dakika olarak açıkladı.

Bakan Varank, "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA… Bakan Mustafa Varank açıkladı: Türk bilim adamları Antarktika’da

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Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu
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