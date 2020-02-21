Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu
Son dakika haberi: Türkiye'nin bilim ekibi geçtiğimiz günlerde Antarktiya ulaşmı ve çalışmalarına başlamıştı. Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün müjdeli haberi vererek, “Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu.” dedi.
Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:03Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:08ABONE OL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Antarktika'dan müjdeli haberi son dakika olarak açıkladı.
Bakan Varank, "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu." açıklamasında bulundu.