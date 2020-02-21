Son dakika: GSM operatörlerine İstanbul depreminin cezası kesildi

İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörlerinde kesinti yaşantı. Öyle ki bazı GSM operatörleri ertesi güne kadar vatandaşlara hizmet veremedi. BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı da operatörlere faturayı kesti.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a 5,8 büyüklüğündeki depremdeki kesinti nedeniyle ceza verildi. Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a para cezası kesildi.

15 DAKİKA KESİNTİYE 2 MİLYON 90 BİN TL CEZA

İnceleme sonucunda Turkcell'e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 TL'nin yüzbinde 15'i oranında 2 milyon 90 bin TL, Vodafone'a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 TL'nin onbinde 3'ü oranında 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi. Aynı inceleme sonucunda Türk Telekom'a ise, 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 TL'nin onbinde 7'si oranında 5 milyon 272 bin TL para cezası uygulandı. Türk Telekom'a ayrıca yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC'lerin kapatılması nedeniyle yine 2018 yılı net satış tutarının onbinde 6'sı oranında 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.