Türk Telekom’dan yeni nesil fikirlere cansuyu

Gençlerin nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT) konusunda yeteneklerini geliştirecek girişimcilik deneyimi kazanmasını sağlayacak etkinlikler artıyor. Türk Telekom, Pilot girişim hızlandırma programı dışında girişimcilik kültürünü geliştirmek için genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor.Bu doğrultuda Türk Telekom tarafından, meslek yüksekokulları ve liselerinde eğitim gören öğrencilere yönelik nesnelerin interneti, programlama ve bulut bilişim gibi konularda teorik ve pratik bilgilerden oluşan eğitimlerin verildiği 'Yeni Nesil Gelecek' projesinin ilk fazı tamamlandı. Habitat ile birlikte hayata geçirilen projenin ilk bölümünü 'Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu' ile sonlandıran Türk Telekom, fikrine güvenen tüm genç takımları; nesnelerin internetini kullanarak, faydalı, dijital ve yenilikçi çözümler geliştirmek üzere 48 saat süren bir çalıştayda buluşturdu. Çalıştayın sonucunda; su kaynaklarını analiz ederek kirli su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan proje birinci; kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı sağlayan proje ikinci; enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının tespiti projesi de üçüncü oldu.Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ödül töreninde yaptığı konuşmada; "Teknoloji ile imkanlarımız hızla artarken tanık olduğumuz bu değişime ayak uydurmak, değişimi yönetmek özellikle bizlere önemli görevler yüklüyor. Biz de, Türk Telekom olarak, Türkiye'deki dijitalleşme sürecine liderlik etmenin verdiği büyük sorumluluk bilinciyle, heyecanla ve azimle çalışıyoruz" diye konuştu.Yoğun ilgi gören 'Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu'na üniversite öğrencisi ve mezunu 15-30 yaş aralığındaki gençler katıldı. Yarışmacılar 4 kişilik takımlar halinde değerlendirilirken, ön elemenin ardından 48 saatlik süre boyunca projelerini oluşturup jüriye sundu. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin TL değerinde teknoloji çeki verilen Hackathon'u kazanan projeler ise şu şekilde oldu:FuBang ekibinin, su kaynaklarını analiz ederek kirli su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan projesi, 15.000 TL'lik birincilik ödülünün sahibi oldu.YönTeam ekibinin, kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı sağlayan proje, 10.000 TL'lik ikincilik ödülü kazandı.E-Karem ekibinin, enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının tespiti projesi de 5.000 TL'lik üçüncülük ödülünü kazandı.

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