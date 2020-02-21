Turkcell 2019’da 1,5 milyon faturalı abone kazandı

Turkcell, 25'inci yılını kutladığı 2019'un finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2019'da büyümesini sürdüren Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,1 oranında artışla 25,1 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin FAVÖK'ü yüzde 18,6 artışla 10,4 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 41,5'e FVÖK marjı ise yüzde 21,4 çıktı. Şirketin 2019 net karı bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3,2 milyar TL'ye ulaştı.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak, çeyrek asırlık birikimimizle müşterilerimizin hayatına değer katmaya ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiğimiz 2019 yılını rekor sonuçlarla kapattık. 25. yılımızda açıkladığımız finansal sonuçlarımızla rakiplerimizle aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz. Müşteriye bakış açımızı her alanda yeniden tanımladığımız stratejimizin başarısını 2019'da 1,5 milyon yeni faturalı müşteri kazanarak ispatlamış olduk. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve karını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi" dedi.



