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ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 2020

haftanın son işlem gününü nasıl kapattı? Altın, 2020 yılının ilk günlerinden itibaren yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Amerika ile Çin arasında süregelen ticaret savaşlarının hafiflemesinin ardından bu sefer dünya piyasaları koronavirüs tehdidi ile sarsıldı. Altın fiyatları, güvenli liman alımları ile Şubat ayında tavan yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? Haberimizde,gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte 2020 tarihli canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 11:10 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Şubat 2020

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle dalgalanmalar yaşarken, son olarak geçtiğimiz haftanın son işlem gününde altın fiyatları %1,47'lik bir yükseliş yaşadı. Bugün, altın alış ve satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde güncel altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgilere ulaşabilir, gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ile iligli son durumu öğrenebilirsiniz. İşte, 22 Şubat Cumartesi günü tarihi itibari ile gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Canlı altın fiyatları ve güncel gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Şubat 2020
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