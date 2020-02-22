Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Şubat 2020

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle dalgalanmalar yaşarken, son olarak geçtiğimiz haftanın son işlem gününde altın fiyatları %1,47'lik bir yükseliş yaşadı. Bugün, altın alış ve satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde güncel altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgilere ulaşabilir, gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ile iligli son durumu öğrenebilirsiniz. İşte, 22 Şubat Cumartesi günü tarihi itibari ile gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Canlı altın fiyatları ve güncel gram, tam, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır...